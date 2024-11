Geometri, esperti di impianti e tecnici agrari: sette posizioni aperte in Comune

Pisa, 19 novembre 2024 – Il Comune di Pisa ha pubblicato tre selezioni pubbliche per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di complessive 7 unità da inquadrare nell’area degli istruttori con profilo professionale di istruttore tecnico geometra (5 unità), istruttore tecnico esperto di impianti (una unità) e istruttore tecnico agrario (una unità).

"In un contesto globale in cui i compiti degli uffici tecnici sono sempre più ampi e variegati – dichiara l’assessore al personale Gabriella Porcaro - all’indomani dell’entrata in vigore di nuove leggi come il decreto salva-casa, si rendono necessari adeguamenti e rinforzi degli organici. L’amministrazione comunale continua ad assumere per offrire nuove opportunità di lavoro. La selezione si rivolge a diplomati e laureati ed è stata programmata per mettere al servizio della città figure nuove che possano dare un importante contributo per tradurre le linee di mandato della Pisa futura per i prossimi anni”.

“Questo concorso rappresenta un’occasione per lavorare al servizio di tutta la nostra comunità, contribuendo direttamente sia all'amministrazione della città che alla qualità dei servizi erogati dagli uffici. I candidati dovranno dimostrare di possedere i requisiti e le competenze teoriche, guadagnandosi sul campo la grande opportunità professionale. L’ente inoltre intende offrire a tutti coloro che sono interessati a presentare la domanda un momento informativo e di orientamento che si terrà il prossimo 20 novembre, alle ore 12, in Sala Baleari Palazzo Gambacorti alla presenza dei dirigenti delle direzioni del Personale, dei Lavori pubblici, dell’Urbanistica, dell’Edilizia privata e del Verde Urbano”.

Il termine per presentare le domande scade per tutti i bandi il prossimo 2 dicembre. Gli avvisi e la documentazione allegata sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso.