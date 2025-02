Geniali Giornate galileiane

Grande successo di presenze per la settima edizione delle ‘Giornate Galileiane’, la rassegna di eventi legati al nome del grande scienziato con il Comune di Pisa che ha coordinato un calendario di appuntamenti, dal 14 al 16 febbraio, in collaborazione con Scuola Normale Superiore, Archivio di Stato di Pisa, Università di Pisa, Biblioteca Universitaria, Ego – Virgo Osservatorio Gravitazionale Europeo, Collego, Mura di Pisa. Particolarmente apprezzate da adulti e bambini le visite guidate alla Cittadella Galileiana e alle Mura di Pisa, la mostra fotografica ‘Oltre l’Orizzonte’, osservazioni notturne del cielo e dei pianeti, concerti e convegni.. L’evento dedicato all’ascolto dei ‘suoni cosmici dall’antichità alle onde gravitazionali’, a cura di Ego – Osservatorio Gravitazionale europeo, ma anche a ‘Tavola celeste: Galileo e il suo tempo’, con il testo di Francesco Niccolini, voce di Fabrizio Brandi accompagnato da Dimitri Grechi Espinoza al sax. "Questa edizione delle Giornate Galileiane ha riscosso un autentico successo di pubblico. Tutte le iniziative – dalle mostre ai concerti, dalle visite guidate alle osservazioni astronomiche, dai laboratori alle rappresentazioni – che si sono dispiegate nei diversi luoghi della città per questo 2025, hanno accolto la presenza e l’entusiasmo di grandi e piccinii. Un’occasione - ha commentato l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini - per avvicinarsi alla vita, al pensiero e allo sguardo sul mondo di Galileo Galilei, umanista e scienziato, il cui lascito ci invita a riflettere sul dialogo tra scienza, tecnica, fede, arte, musica, poesia e, più in generale, su tutto quanto faccia parte della complessità e totalità dell’esperienza e della conoscenza umana".

Ilaria Vallerini