Gender gap. Più assunzioni tra gli uomini

Le imprese della provincia di Pisa preferiscono i dipendenti uomini. C’è anche questo risvolto nella fotografia che emerge dall’analisi dei dati, raccolti dal Sistema informativo Excelsior per la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, secondo i quali nel mese di maggio le assunzioni di personale programmate dalle imprese pisane indicano una predilezione per il genere maschile. Gli uomini sono infatti preferiti nel 37% dei casi, a differenza della scelta di lavoratrici, che si ferma soltanto al 22%, con una differenza di ben quindici punti percentuali in meno. Tale predilezione da parte delle imprese per dipendenti uomini, secondo la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, sarebbe dovuta principalmente all’elevata quota di richiesta di personale del comparto industriale, soprattutto quello manifatturiero e delle costruzioni, che, nella provincia di Pisa, è pari a quasi un terzo del totale delle assunzioni mensili. Va comunque sottolineato che, per il 41% delle nuove entrate previste, il genere non è considerato un fattore di selezione dei profili desiderati dalle imprese, che ritengono infatti tale distinzione indifferente ai fini della scelta dei candidati.

All’interno dell’area di competenza della CamCom Toscana Nord Ovest, Pisa ha il triste primato di mancata preferenza del genere femminile, in quanto sia le imprese della provincia di Lucca che quelle di Massa-Carrara registrano una ricerca delle lavoratrici al 24%. Similmente ai dati pisani, gli uomini sono i preferiti dalle aziende: il personale maschile è richiesto nel 34% dei casi di assunzione delle imprese apuane e nel 33% delle lucchesi.