Gemellaggio con Iglesias in Sardegna

I consiglieri comunali, Virginia Mancini, Lorenzo Vouk, Luigi Sofia e Matteo Trapani, in rappresentanza del Comune di Pisa, si sono recati nella cittadina sarda nell’ambito della manifestazione "Estate Medievale Iglesiente": qui sono stati ricevuti dal sindaco di Iglesias Mauro Usai .

Il gemellaggio tra Pisa e Iglesias è stato siglato nel 2009 e sono diversi i progetti e le iniziative condivise dai Comuni in questi anni. Nella splendida sala Consiliare si è rinnovato il rapporto di amicizia e collaborazione tra le due Città unite dall’impegno comune per la valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni, attraverso uno scambio simbolico di doni. Ricordando sempre l’impegno di un nostro indimenticato illustre concittadino: Marco Tangheroni. Questi gesti rappresentano non solo la solidarietà e l’amicizia tra le nostre comunità, ma anche la volontà di costruire ponti culturali e storici. Rinnovata anche la promessa per un impegno per sviluppare progetti e iniziative specialmente con gli studenti e le scuole, che leghino le nostre città all’insegna della cultura, delle tradizioni e dell’amicizia.