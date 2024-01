Una gelateria di Pisa vince il Premio Innovazione per il primo gelato tracciabile

Pisa, 26 gennaio 2024 – Nei giorni scorsi è andato in scena a Rimini, il Salone Internazionale Gelateria Pasticceria e Panificazione, una rassegna importante per tutti gli imprenditori del settore. All’interno della manifestazione si è svolta anche la premiazione per i maestri gelatieri artigiani e uno dei vincitori viene proprio da Pisa.

Il Premio Innovazione infatti è andato a Gianfrancesco Cutelli, della gelateria De’ Coltelli sul Lungarno Antonio Pacinotti, che ha chiamato così il suo locale in onore del siciliano Francesco Procopio de’ Coltelli, che aprì a Parigi la prima gelateria al mondo. Cutelli ha ricevuto il riconoscimento per aver realizzato il primo gelato al cioccolato tracciato in blockchain dalla pianta, anticipando quello che diventerà un obbligo dal primo gennaio 2025. Si chiama Chocoplus e potremmo dire che è il primo gelato al cioccolato con carta d’identità parlante. Basta infatti uno smartphone per scoprire tutti i segreti e le informazioni della pianta di cacao lavorato in Costa D’Avorio.