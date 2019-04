Pisa, 4 aprile 2019 - La città gli è rimasta nel cuore, da allenatore. Mesi sportivi molto intensi, vissuti a tutta, con passione, come nel suo stile. Ora Gennaro Gattuso, attuale allenatore del Milan, è pronto a investire nella città della Torre Pendente. Acquistando con l'amico imprenditore Andrea Madonna il complesso dei Trovatelli, un ex orfanotrofio che si trova proprio di fronte alla Torre, in piazza dei Miracoli. L'immobile di proprietà dell'azienda ospedaliero universitaria pisana è stato venduto al prezzo di 8 milioni di euro alla Sagabri srl, società composta in quota parte dalla Savimag srlr, società del gruppo Madonna, e dalla Gabriela G.R. s.r.l. riconducibile a Gattuso.

Il progetto prevede la ristrutturazione completa dell'immobile e la probabile trasformazione a uso commerciale, anche se il progetto definitivo non è ancora stato presentato. Il prezzo di 8 milioni, precisa l'Aoup, è «in linea con le stime dell'Agenzia delle entrate».

L'immobile si estende su una superficie lorda di circa 5.800 mq, con aree esterne di circa 1.300 mq e accessi da più lati e con affaccio su piazza dei Miracoli. Il corpo più antico del complesso risale al 1300 e comunque nella sua interezza presenta elementi decorativi che documentano le trasformazioni avvenute attraverso i secoli, dal Trecento al Settecento, all'Ottocento.

«Con questa operazione - ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi - l'Aoup ha guadagnato 5 milioni che può investire in strumentazioni ad alto tasso tecnologico e per le quali anche la Regione stanzierà al più presto altre risorse»