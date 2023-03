Garage trasformato in una casa Denunciato il 50enne occupante

Ha occusato un garage e minacciato i proprietari. Il Nosu lo ha sgomberato. Una coppia di anziani coniugi si era presentata al comando di via Battisti per sporgere denuncia contro un uomo di origine tunisina che si era appropriato di un garage in un condominio di Cisanello, utilizzandolo come ricovero di materiali e poi trasformandolo in una vera e propria dimora dal 2019 fra le reiterate proteste dei condomini e dello stesso amministratore di condominio. L’uomo aveva anche parcheggiato la propria auto davanti al garage nel cortile. Vani i tentativi dei proprietari, che abitano altrove, di convincerlo. Erano stati anche minacciati "Se insistete tiro fuori il coltello". Gli agenti coordinati dal commissario Paolo Migliorini hanno trovato il 50enne ancora a letto. E’ stato denunciato per invasione di edifici, minacce e resistenza.