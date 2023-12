Gambuzza nuovo presidente di Iv. Tutti i coordinatori della provincia

Antonino Gambuzza è il nuovo presidente cittadino di Italia Viva e subentra a Carlo Lazzeroni, che ha scelto di non ricandidarsi. E’ stato eletto nell’ultima tornata congressuale che ha portato anche alle nomine degli altri coordinatori comunali del partito di Matteo Renzi in provincia di Pisa e che avranno il compito di accompagnare e organizzare la compagine politica in vista delle elezioni Europee ma anche delle amministrative che chiameranno alle urne gli elettori di 26 comuni della provincia pisana. "Il nostro punto fermo per le europee - afferma la presidente provinciale di Italia Viva, Anna Ferretti - è quello di impegnarci con determinazione in un progetto politico che porti alla costruzione degli Stai Uniti d’Europa e per farlo vogliamo essere protagonisti anche nei nostri territori".

I nuovi presidenti comunali e zonali di Italia Viva eletti sono, oltre a Gambuzza, Ida Romano (Cascina), Valentina Foà (Lungomonte pisano), Simone Chiaverini (Ponsacco), Raffaela Maria Sateriale (Valdera), Alessandro Malloggi (Valdarno nord), Stefania Romboli (Colline pisane), Paolo Gelli (Cuoio). "I congressi - ha spiegato Ferretti - hanno costituito l’occasione per gli iscritti di votare i candidati scelti ed esprimere le proprie opinioni su temi e proposte. I presidenti comunali giocheranno un ruolo cruciale nel costruire la direzione del partito a livello locale, rappresentando gli interessi dei rispettivi comuni e zone. A loro il compito e la responsabilità di sostenere i bisogni e le preoccupazioni dei loro elettori, garantendo che le loro voci siano ascoltate e che i loro interessi siano rappresentati all’interno del partito. Ci attende un grande lavoro e una grande sfida in vista delle elezioni comunali ed europee".

Del resto, conclude Ferretti, "per costruire gli Statio Uniti d’Europa serve uno scatto in avanti che coinvolgerà in prima persona la nostra provincia e il nostro territorio: noi siamo pronti, abbiamo la forza di rimetterci in gioco e lottare per questo obiettivo alto e nobile, perché anche se sembra un tema lontano, noi di Italia Viva siamo convinti che su questo tema ci giocheremo il nostro futuro, perciò, prendendo ad esempio l’ambizione, il coraggio e la lungimiranza dei nostri padri fondatori, noi ci siamo e intendiamo rendere i nostri territori protagonisti in questo percorso che delinea il destino di ciascuno di noi".