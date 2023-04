Gambini: "Assessorato al Litorale"

"Nel mio programma politico propongo l’istituzione dell’assessorato al Litorale, che fino a oggi non è mai stato realizzato e si è preferito accorpare deleghe, ad esempio al Commercio e Turismo, ma senza avere un bilancio dedicato e personale distaccato". È la promessa elettorale di Gianluca Gambini, che alle amministrative di maggio si presenterà nuovamente con la Lega. Anche nel 2018 fu candidato con il Carroccio risultando tra i più votati della sua lista ma fu costretto a lasciare a causa di una incompatibilità per un contenzioso privato con il Comune e ora risolto. "La vecchia Circoscrizione 1,- spiega il leghista - espressa con voto popolare e della quale sono stato per 3 volte consigliere, rappresentava certamente un ente subcomunale, ma funzionava sufficientemente, poi una legge secondo me non efficace, ne decretò la fine perché solo le città con almeno 100 mila abitanti potevano costituirle e Pisa non aveva questo requisito. Sono assolutamente convinto che un assessorato che si occupi del litorale sia necessario, con capitolo di Bilancio specifico e personale dedicato per risolvere molti problemi senza dover passare da vari assessorati con ovvi intrecci di competenze, burocrazia, perdite di tempo". Secondo Gambini l’amministrazione di centrodestra "ha lavorato bene, ma ora serve un’accelerazione che porti al completamento di opere fondamentali come marciapiedi, strade, opere di urbanizzazione primaria su tutto il litorale (da Marina a Tirrenia e Calambrone) dove oggettivamente c’è da lavorare di più e in maniera massiva per completare l’opera". "Un assessorato specifico - conclude - riavvicinerebbe ancora di più i cittadini al loro territorio con ovvie ricadute molto positive per tutta la città".