Galileo Eventi ed iniziative

Oggi nel giorno del compleanno di Galileo Galilei sarà esposta al bastione del Parlascio alle 18 sarà esposta una statua lignea raffigurante Galileo risalente al XIX secolo. A fare da cornice a questa sorpresa ci sarà l’evento "La tavola celeste: Galileo e il suo tempo" con il sax di Dimitri Grechi Espinoza e le letture di Fabrizio Brandi su testo di Francesco Niccolini. La statua, esposta grazie alla generosità di un collezionista, fu presentata come bozzetto in occasione della Prima riunione degli scienziati italiani a Pisa.

Ha parlato così l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini, in occasione della presentazione dell’appuntamento clou del programma odierno delle Giornate Galileiane, la kermesse voluta dal Comune per celebrare il grande scienziato, e realizzata in collaborazione con Scuola Normale, Archivio di Stato, Università di Pisa, Biblioteca Universitaria, Ego – Virgo.

Nella giornata di oggi dalle 10 alle 17 è previsto anche l’accesso gratuito alle mura per tutti i pisani e gli studenti dell’ateneo pisano, sempre alle 10 presso il centro archivistico della Normale (piazza Cavalieri 7), si svolgerà l’appuntamento con "Galileo Galilei: vita e opere. Percorso espositivo in collaborazione con la Domus Galilaeana".

Si prosegue alle 11 quando dall’infopoint di piazza del Duomo partirà la visita guidata intitolata "Itinerario Galileiano in città". Nel pomeriggio, alle 16 in Gipsoteca invece si parla dei suoni del cosmo prima e dopo Galileo con gli esperti dell’Osservatorio gravitazionale europeo (Ego).

La kermesse proseguirà domani, dalle 10 alle 18 si terranno dei laboratori per bambini, mentre dalle 10 alle 19 allo "Spazio Galileo" di piazza Vittorio Emanuele II si svolgeranno incontri e dimostrazioni scientifiche. Gli incontri proseguiranno all’Archivio di Stato dalle 15 alle 19 dove è stata allestita la mostra documentaria intitolata "Galileo tra storia e mito... nelle carte dell’Archivio di Stato", alle 17 sempre all’Archivio di Stato si terrà l’incontro "Galileo tra storia e mito... nell’iconografia pisana dell’Ottocento", un dialogo con Federico Tognoni. Chi fosse interessato a partecipare alla visita guidata "Itinerario Galileiano in città" potrà richiedere maggiori informazioni e prenotare chiamando il numero 050550100.