Galilei Si vola con il pianoforte Note, danze e viaggi con la fantasia

Anche Pisa come le grandi capitali europee ha il suo pianoforte a disposizione dei viaggiatori al Galilei. L’iniziativa "No(te) Fly Zone" è stata presentata ieri allo scalo pisano, con una esibizione sonora del pianista Doady Giugliano accompagnata da performances di danza e canto. Il piano all’interno del Galilei sarà a disposizione degli oltre 4,5 milioni di passeggeri annuali. "Uno strumento in grado di allietare il tempo di attesa di visitatori e turisti e rendere ulteriormente attrattivo il principale scalo aeroportuale toscano – spiega il responsabile della comunicazione di Toscana Aeroporti, Federico Barraco -. L’obiettivo è creare un’atmosfera accogliente, accessibile e coinvolgente". Un progetto "atterrato" e promosso da Confcommercio Pisa ed Elledibook Edizione. "Con tanta caparbietà e volontà siamo riusciti ad accogliere un progetto per la città, ma soprattutto per chi la visita" sottolinea il direttore di Confcommercio provincia di Pisa, Federico Pieragnoli. Per il primo appuntamento di "No(te) Fly Zone" si sono esibiti anche la cantante Manu Ley e le allieve della Scuola di Danza "Elsa Ghezzi" in danza guidate dalla direttrice Stefania Zucchelli. Gli alunni della scuola E. Ghezzi insieme alla loro maestra Eva Pepe hanno illustrato con tempere e pennarelli l’area. A chiudere, gli allievi della Scuola primaria Collodi istituto Tongiorgi, diretti delle maestre Regina Casula e Rosalba Marradi. "Una piacevole familiarità tra la musica e i libri, fanno viaggiare la mente aprendola a sempre diverse emozioni" ha commentato Lucia De Benedittis, amministratrice di Elledibook Edizioni. L’iniziativa ha avuto anche il patrocinio del Comune, l’assessore al turismo Paolo Pesciatini: "Straordinaria iniziativa che ci consente di esprimere tutto il nostro senso di accoglienza e di ospitalità". Nei prossimi eventi protagonisti anche la Scuola di Musica della Società Filarmonica Pisana e la Scuola di Musica del Litoralepisano.

Enrico Mattia Del Punta