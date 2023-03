"Galilei" in crescita Boom anche di reati Maxi sequestro di coca e metanfetamine

Quasi 4 milioni e mezzo di passeggeri (4.493.847) transitati dall’aeroporto di Pisa nel 2022 con un aumento del 124,8% rispetto al 2021 e un recupero dell’83,4% sull’anno pre-Covid del 2019. Crescono i collegamenti internazionali e quindi il lavoro per gli uffici doganali.

Violazioni della normativa valutaria: i funzionari Adm di Pisa, in collaborazione con il gruppo della guardia di finanza, hanno rinvenuto denaro contante non dichiarato per un valore complessivo di 3.852.900 euro (+48% sul 2022) con 310 sanzioni amministrative per un totale di circa 103.952 euro. Le somme sequestrate ammontano a 41.627 euro. Anche le dichiarazioni valutarie presentate, 67 (43 in ingresso e 24 in uscita), con importi rispettivamente di 872.300 e 544.369 euro, denotano un incremento di circa il 39% rispetto a quelle del 2021.

Contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti: 115 verbali e sequestati 1.317 grammi di cocaina (arrestata una persona per traffico internazionale con 1.300 gr. di cocaina), 177 gr. di hashish, 207,9 gr. di marijuana e 2.224 gr. di metanfetamine, tutti rinvenuti con l’ausilio delle unità cinofile. Sequestro di 177.244 gr. di tabacco con 163 verbali e sanzioni pari a 910.200 euro. Sequestrati anche medicinali illegali e prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza ed emessi 196 verbali per contraffazione di articoli commerciali che hanno portato al sequestro di 6.594 beni. Fenomeno della sotto fatturazione: emessi, per violazione dell’art. 303 del Tuld, 134 verbali con un accertamento di maggiori diritti pari a 6.594 euro. Nell’operazione denominata “Codice Fantasma”, sono stati avviati 8 procedimenti per confisca prodotti.