Galielo, padre della scienza moderna

Pro loco Litorale Pisano, nell’ambito del cartellone di Marenia e in collaborazione con 50&PIU’ Pisa e Associazione Dannunziana, organizza a Tirrenia. L’incontro di domani alle 18, al Golf club Tirrenia, ha per protagonista Galileo, il grande pisano padre della scienza moderna. A Boccadarno, negli anni dell’insegnamento allo Studio a Pisa, il giovane Galileo ambientò un dotto dialogo di filosofia naturale, nel quale non mancano però lievi riferimenti agli scenari marini d’intorno: le difficoltà di un’imbarcazione a raggiungere la foce dell’Arno oppure l’opportunità di tracciare sulla sabbia dei disegni per meglio spiegare il proprio pensiero. L’episodio è l’elemento di raccordo per una più estesa esposizione degli anni pisani di Galileo a cura di Roberto Sonnini, mentre Sara Bonechi, di Museo Galileo Firenze, interverrà per l’approfondimento di altri aspetti della biografia galileiana. Federico Tognoni, autore dell’iconografia galileiana per l’Edizione nazionale delle opere di Galileo. Per i due incontri al Golf club è possibile prenotare la cena a buffet al ristorante del Golf Club - Green House Bistrot. Info 324 5673170.