Galeone Rosso: il riscatto. Primi allenamenti in acqua con un nuovo direttore

E’ cominciata la rivoluzione del Galeone Rosso di Pisa, in vista della prossima regata delle antiche Repubbliche Marinare. A 6 mesi dalla disfida nelle acque genovesi, dove si svolgerà l’edizione numero 69 della manifestazione remiera. La città pisana cerca riscatto perché giunta all’ultimo posto in tutte le edizioni degli ultimi quattro anni. Un magro bottino che ha portato a un grande avvicendamento nello staff tecnico, con il nuovo direttore tecnico Leonardo Pettinari, coadiuvato dai due collaboratori tecnici Alessandro Simoncini e Luca Gagetti che ha già delineato la rosa di atleti che faranno parte del gruppo delle Repubbliche Marinare.

Ieri il primo storico allenamento del nuovo equipaggio, già selezionato dai tecnici. Questo il gruppo di atleti che si allenerà per costituire l’equipaggio del Galeone Rosso: Francesco Garruccio, Nicola Mancini, Leonardo Pioli, Gregorio Menicagli, Simone Tonini, Cosimo Del Corso, Francesco Calvani, Tommaso Carmignani, Niccolò Bacci, Andrea Cattermol, Alessio Melosi, Alessandro Bernardini, Emiliano Ceccatelli, Niels Torre e Andrea Pazzagli. Gli allenamenti si sono svolti nella cornice del canale dei Navicelli, messi a disposizione dal presidente della Port Authority Luciano del Seppia. Ciò permetterà a all’equipaggio di potersi allenare anche durante l’inverno con le condizioni dell’Arno non ottimali, che solitamente non consentono di scendere in acqua. "Siamo partiti con questo nuovo progetto e c’è stato un primo brainstorming con i ragazzi – dichiara il direttore tecnico del Galeone Rosso Leonardo Pettinari - Il primo obiettivo che ci siamo dati è quello di fare un’uscita settimanale. Il gruppo è composto da 16 ragazzi che si contenderanno gli otto posti sul Galeone Rosso. Attraverso gli allenamenti e attente valutazioni, arriveremo a capire qual è il gruppo migliore, poi ci concentreremo nel migliorare la velocità della barca". Per Pettinari si riparte, di fatto, daccapo: "È un anno zero, non ci aspettiamo niente dal punto di vista dei risultati ma cercheremo di fare il massimo con le nostre competenze e con questi ragazzi che si sono messi a disposizione - conclude il selezionatore del Galeone Rosso -. Vogliamo creare un gruppo che cresca nel tempo, concretizzando in futuro l’importante mole di lavoro che abbiamo iniziato quest’anno".

Il Comune di Pisa ha messo in piedi un lavoro importante per ciò che riguarda gli investimenti nell’ambito delle tradizioni storiche, fortemente voluto dall’assessore Filippo Bedini per valorizzare il patrimonio storico della Regata delle Repubbliche Marinare. Adesso però è il momento di pensare anche alla parte sportiva. Orgogliosa in questo senso l’assessore allo sport Frida Scarpa: "Il nostro obiettivo è quello di dare un impulso maggiore agli sport remieri che sono una tradizione forte della città di Pisa, in cui l’amministrazione crede molto. Puntiamo adesso a dare lustro alla nostra città anche sotto l’aspetto sportivo, cercando, sul lungo periodo, di migliorare sempre di più i risultati sportivi".

Michele Bufalino