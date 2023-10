Gaddi risponde a Di Maio

"Tenuto conto delle competenze riconosciute dallo Statuto dell’Ente Parco, si precisa che il direttore partecipa alle sedute della Comunità del Parco con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Non ha quindi le competenze per una rettifica della delibera come richiesto". E’ quanto ha risposto il direttore del Parco, Riccardo Gaddi, in una lettera indirizzata al sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, che aveva chiesto spiegazioni circa la possibile illegittimità della delibera stessa relativa alla riunione della Comunità del Parco. Una risposta che il sindaco ha ritenuto insoddisfacente al punto da spingerlo a chiedere una verifica all’avvocatura regionale sulla legittimità di quella delibera.