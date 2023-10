Gaddi (Parco):: "Non sono le mie frasi"

"Nell’articolo apparso sul quotidiano La Nazione Pisa del 21 ottobre scorso dal titolo ‘Di Maio attacca: sulle decisioni prese dal Parco va fatta chiarezza’, sono state erroneamente attribuite, tra virgolette, al direttore del Parco Riccardo Gaddi (foto) alcune frasi. Tali frasi non sono in alcun modo riferibili al direttore verbalmente, né sono contenute nella nota di risposta inviata al sindaco Di Maio". E’ quanto ha voluto precisare il direttore dell’ente riferendosi ad alcune frasi in realtà pronunciate dal sindaco di San Giuliano Terme, secondo il quale dalla delibera della Comunità del Parco del 18 settembre, che ha sancito il via libera alla realizzazione della base militare al Cisam, "emerge un quadro di posizioni altamente confuso: per questo ritengo opportuno che sia interessata l’Avvocatura Regionale della valutazione a tutela degli interessi sia del Parco e della Regione".

Intanto, ieri Di Maio è tornato a occuparsi della vicenda: "AAA cercasi responsabile amministrativo - ha detto il sindaco sangiulianese - e per questo ho scritto una lettera al segretario amministrativo del Parco, per fare definitivamente chiarezza su quell’atto". Nella lettera Di Maio ha ricordato di avere scritto al direttore per rilevare "profili di illegittimità della delibera che possono minare la validità delle decisioni assunte dall’Ente Parco e conseguentemente dalla Regione" e ha sostenuto di avere ricevuto "riscontro errato quando (il direttore) ritiene che la delibera riguardi la presa d’atto di un verbale del tavolo tecnico inter-istituzionale quando l’oggetto riguarda invece la localizzazione della area di addestramento dei carabinieri; nella delibera non sono in nessun modo illustrati i contenuti del verbale né esso è allegato alla delibera stessa e nonostante il tentativo di far apparire chiara la posizione dei componenti la Comunità del Parco dalla delibera emerge un quadro di posizioni altamente confuso".