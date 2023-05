Futuro di Acque Allarme Cgil: "Preoccupati"

La situazione di Acque preoccupa i sindacati. "A seguito del riassetto azionario in corso, siamo preoccupati del trasferimento di partecipazioni da Publiservizi ad Alia, operazione contestata da Acque spa. in quanto violerebbe una norma statutaria che impedisce il trasferimento di azioni ad altri soggetti estranei al perimetro di Acque spa (ato2 basso Valdarno)". E’ quanto sostiene Alessandro Conforti, segretario generale "Filctem - Cgil Pisa". "E’ evidente che questa azione rischia di pregiudicare il percorso di ripubblicizzazione intrapreso da Acque spa, voluto dai soci pubblici che va rispettato. Non è accettabile che altri soggetti estranei al nostro territorio possano interferire con la volontà della comunità".