Furto in casa: "Ho visto tre ladri fuggire"

Hanno visto fuggire tre persone, tre uomini nel buio. E’ accaduto sabato sera a Montemagno, frazione di Calci, dove i padroni di casa, rientrando, si sono trovati quasi faccia a faccia con i ladri. Grande paura, dunque.

I tre si sono nascosti poi scappando. La famiglia ha chiamato i carabinieri per sporgere denuncia e per rintracciare la banda, ma i tre si erano già dileguati.

Sono in corso le indagini per capire se si può risalire all’identità dei ladri. In questo weekend ci sono stati altri furti negli appartamenti. Uno dei momenti migliori per questo genere di reati quando le famiglie sono spesso fuori e le abitazioni restano senza nessuno.