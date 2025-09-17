Furto al Duomo, inseguita fra i turisti. Denunciata 17enne

Pisa, 18 settembre 2025 – Turista ungherese derubata di centinaia di euro in largo Cocco Griffi. È successo martedì, l’ennesimo episodio del genere, ma stavolta la segnalazione del furto è partita subito e la polizia municipale ha seguito il gruppo di giovani donne che sono conosciute per avere precedenti simili. Un inseguimento fra i turisti fino alla Stazione ferroviaria di San Rossore. Là gli agenti, in base alla descrizione ricevuta, hanno rintracciato una 17enne di origine bosniaca che stava - questa la ricostruzione degli operatori - per salire su un treno e allontanarsi così dalla città. Aveva ancora la refurtiva: il borsello con diverse centinaia di euro della signora, i documenti e contanti ungheresi. La giovane è stata portata al comando ed è stata denunciata per ricettazione (non c’era la flagranza per il furto). La minorenne è stata poi affidata a una comunità.

La municipale - funzionario di turno quel giorno l’ispettore Gian Maria Pescatore - sta restituendo la refurtiva alla signora che si trovava nella zona di Piazza del Duomo per visitare la Torre.

Ma proseguono le indagini per ricostruire anche gli altri componenti del gruppo che avrebbe agito. Da tempo nel percorso turistico che va dal parcheggio di via Pietrasantina fino proprio a Largo Cocco Griffi e Piazza Manin - come hanno più volte detto anche le guide accreditate - agisce un gruppo di giovani donne che spesso arrivano da altre città. Ripuliscono i turisti sfilando loro i borselli dalle tasche o dagli zaini per poi allontanarsi.

È una delle piaghe pisane insieme ai furti nelle auto parcheggiate nelle zone più frequentate del centro proprio da chi si reca a visitare il nostro Campanile. Spesso il risultato è che le macchine dei visitatori vengono sfondate e tutte le valigie spariscono, episodi che lasciano un brutto ricordo della città. Stavolta, però, è stato riconsegnato tutto.