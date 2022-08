Pisa, incubo furti: raid in pizzeria, ladro sfonda cassa. Telecamera lo filma / VIDEO

Pisa, 3 agosto 2022 - "Non è il danno economico che brucia, ma è il danno morale. Sapere che non puoi permetterti una piccola distrazione che subito qualcuno ne approfitta per nuocerti", c’è amarezza nelle parole di Luca D’Auria, titolare della Pizzeria Fratelli D’Auria di via Giuseppe Montanelli, uno dei locali pisani dove la pizza è una piccola opera d’arte, tanto da guadagnarsi i due spicchi nella nota guida Gambero Rosso. Il locale è stato vittima di un furto ieri mattina poco dopo le 6, ripreso interamente dalle telecamere i cui video sono stati trasmessi alle forze dell’ordine.

I filmati hanno permesso di individuare immediatamente l’autore del gesto: un uomo di origini marocchine già noto alle forze dell’ordine e conosciuto nella zona, che ha agito indisturbato, raggiungendo il locale in bicicletta a viso scoperto. "Il cancellino era aperto" racconta il titolare "un errore che gli ha permesso di forzare facilmente la porta d’alluminio, ed entrare senza fatica all’interno del locale".

L’uomo è riuscito a sottrarre solo il denaro del fondo cassa, circa 300 euro, ma ha dovuto scassinare l’apparecchio, il cui cassetto è stato forzato e parzialmente distrutto, rendendo necessario l’intervento dei tecnici installatori per sistemare il registratore di cassa. Anche la porta della pizzeria ha avuto bisogno di essere riparata, con tutte le perdite di tempo che questo comporta. Torna quindi in primo piano l’aspetto della sicurezza, uno dei nodi ancora irrisolti del nostro territorio.

L’episodio purtroppo non è un caso isolato nella zona - lo raccontiamo ogni giorno in cronaca - e più in generale in una città che, specialmente nel periodo estivo con lo spopolamento dovuto ai molti negozi chiusi e alle ferie di chi abita i quartieri, risente di una delinquenza spicciola, improvvisata in alcuni casi, ma che ferisce chi fa onestamente il proprio lavoro tra mille difficoltà.

I video del furto sono stati condivisi sui social dal titolare, che ha trovato solidarietà tra colleghi nel settore del commercio e gente comune, in una sorta di naturale catena di comprensione che in questi casi dimostra come sia spontaneo "fare gruppo", quando il lavoro viene messo in difficoltà: "Sono più i danni fatti dei soldi rubati" è la voce corale che ha commentato i filmati delle telecamere di sorveglianza. Ed è proprio questo lo scopo che ha il condividere e rendere pubblico quello che succede: lanciare il messaggio che l’attenzione deve sempre essere alta, e che questa non può essere la normalità.

Alessandra Alderigi