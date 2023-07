"Furto a Pisa: incastrati dall'auto guasta, presi in officina"

Incastrati dalla macchina che si era guastata. Tutto comincia con un furto sui lungarni cittadini, su un’autovettura in uso ad ignari turisti stranieri. Turisti che parcheggiano la vettura per una visita estiva alla Torre pendente: nel bagagliaio lasciano valigie e zaini, effetti personali, PC e tablet, documenti, carte di credito, denaro contante e via, a piedi, per le vie del centro.

Ma, sempre a bordo, hanno un sistema di videosorveglianza. Quel veicolo è dotato infatti di un dispositivo video che si attiva nelle fasi del furto e riprende lo “scasso” e pure chi lo compie.

I turisti ritornano alla macchina e non trovano più i loro oggetti. Così chiamano i carabinieri, che, avvertiti, si adoperano; le indagini, in breve, riportano che un’autovettura dello stesso tipo di quella usata dagli autori dell’effrazione è stata ricoverata in un’officina cittadina.

I militari si appostano. Attendono. Entrano in scena due soggetti; arrivano in officina, devono riprendere l’auto - ha avuto un problema tecnico, è stato necessario il soccorso stradale - varcano l’ingresso, trovano i militari.

Si controlla il veicolo, la bauliera viene ispezionata; sotto il pianale, è rinvenuta la merce, in parte. Storia a lieto fine per i turisti; sono arrivati qualche giorno fa e adesso possono ripartire con i loro effetti personeli. I due vengono denunciati per furto.