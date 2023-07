Furti seriali con spaccate, presi i responsabili

Undici furti con spaccate annesse in meno di due mesi: è questo il bilancio dei colpi messi a segno da fine gennaio a febbraio 2023 da due uomini “rom“. Rispettivamente uno maggiorenne e l’altro minorenne. Gli episodi hanno coinvolto molteplici attività tra autolavaggi, bar, ristoranti e farmacie. Le indagini hanno ricostruito un metodo collaudato: i due infatti si sono avvalsi di scooter “Honda SH”, risultati provento di furto, e si sarebbero più volte introdotti all’interno degli esercizi commerciali chiusi, infrangendo la vetrina con tombini, mazze oppure adoperando lo stesso ciclomotore come “ariete”, depredando poi i fondi cassa e altri prodotti. A seguito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile i responsabili sono stati individuati.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, valutata la gravità indiziaria per nove degli episodi commessi dal maggiorenne ed in considerazione del pericolo di reiterazione del reato, ha disposto la custodia cautelare al carcere ’Don Bosco’ con provvedimento al 21 marzo scorso. Invece, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Firenze, in considerazione della giovane età dell’indagato e il margine di recupero, ha predisposto la misura cautelare di collocamento in comunità dallo scorso 17 luglio.

Ilaria Vallerini