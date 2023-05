Torna la banda del flessibile. Tre colpi in città nel weekend

Pisa, 8 maggio 2023 - Tre furti (uno tentato) nell’ultimo weekend. Torna a colpire la banda che utilizza il flessibile per aprire le casseforti. Il primo è avvenuto in via Aurelia Sud, nella parte non lontana rispetto alla città, a uno dei primi numeri civici. I ladri sono entrati sul retro e hanno spaccato la cassaforte. Poi sono passati all’appartamento accanto dove è stata trovata la porta spalancata ma anche quadri spostati e cassetti aperti. Non mancherebbe niente però a un primo controllo. Forse i componenti che agiscono quando nessuno è nell’alloggio sono stati disturbati nella loro azione. Oppure non hanno trovato ciò che volevano. Sul posto è stato effettuato comunque un sopralluogo da parte della polizia. Agenti che hanno constatato il fatto che la banda è entrata da una porta che non dà sulla strada principale mettendo a soqquadro la casa in assenza dei proprietari.

Un terzo colpo, stavolta andato a buon fine, è stato fatto in zona Piagge dove, in questo caso, sono stati rubati monili in oro, sempre con la tecnica del flessibile.

E’ caccia da parte delle forze dell’ordine a questi ladri che utilizzano l’attrezzo per scovare gli oggetti preziosi nascosti. I cittadini segnalano anche furti sulle auto parcheggiate nel quartiere di Barbaricina. Una piaga che si era placata, dopo le ultime operazioni dei carabinieri. Ma qui a essere colpiti sono i residenti e non i turisti come avviene invece in zona Duomo. Via le valigie, le borse e tutti gli apparecchi elettronici. A Barbaricina si tratta soprattutto di spiccioli e oggetti lasciati negli abitacoli.

A. C.