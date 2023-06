Ladro di biciclette colto sul fatto si avventa contro i poliziotti

Pisa, 26 giugno 2023 – In pochi minuti ha battuto ogni record, collezionando una sfilza di reati che gli hanno aperto le porte del carcere, dopo che è stato colto sul fatto mentre tentava di rubare due biciclette.

È successo intorno alle 20 di sabato, 24 giugno, in via San Martino a Pisa. Sono stati alcuni passanti a segnalare il ladro agli agenti della Polizia di Stato, che erano impegnati nei servizi di vigilanza in centro in occasione del Gioco del Ponte. L’uomo segnalato è stato colto letteralmente con le mani nel sacco, all’angolo con via San Lorenzino nell’atto di tagliare la catena delle due bici.

Invitato a desistere e fornire le sue generalità, ha opposto una strenua resistenza ai poliziotti tentando di divincolarsi e scappare. Uno degli agenti intervenuti, colpito dall’esagitato prima che fosse immobilizzato, ha dovuto farsi medicare al pronto soccorso e i sanitari gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Il ladro di biciclette, identificato come un cittadino tunisino 37enne, con diversi precedenti, in Italia senza fissa dimora, è stato così arrestato per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltreché per il reato di rapina impropria (si era infatti già impossessato di una bici e stava per scassinare il lucchetto della seconda ed ha usato violenza contro gli agenti).

Il pubblico ministero di turno ha disposto il giudizio per direttissima e questa mattina. Nel frattempo il 37enne è stato ristretto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere accompagnato stamani in tribunale dai poliziotti che lo hanno arrestato.