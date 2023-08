Furti, arrestato due volte Prima ruba bici: liberato Poi sorpreso su un camper Aveva anche droga con sé

PISA

Arrestato due volte in tre giorni. Domenica i carabinieri lo avevano trovato in centro mentre con un cacciavite di grosse dimensioni stava - questa la ricostruzione - forzando il lucchetto di una costosa bicicletta. Accompagnato in caserma e perquisito, aveva una dash cam per il controllo da remoto delle auto, una macchina fotografica digitale e un paio di occhiali da sole risultati rubati da una macchina nei giorni prima a Marina di Pisa. L’uomo nascondeva anche una dose di hashish e un coltello multiuso con la lama di circa 4 centimetri. Il giovane, un guineano di 26 anni, anche se ne ha dichiarati 24 per l’identità (con alias Bobo) dichiarata, era stato arrestato. Ha anche un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale notificatogli il 3 agosto scorso. Era stato liberato e, dopo due giorni appena, è finito di nuovo in manette.

Martedì il nuovo episodio. La telefonata di richiesta aiuto per un’intrusione sul loro camper è arrivata nel pomeriggio prima al 112 e poi girata alla centrale operativa dei carabinieri da una famiglia olandese in visita alla nostra città. Così i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, arrivando sul posto, hanno individuato il mezzo parcheggiato sul lungarno Simonelli. Dentro c’era il giovane che, alla vista delle divise, avrebbe tentato anche la fuga. Ma è stato bloccato.

Aveva un tablet appartenuto ai turisti ed eroina, suddivisa in dosi, per questa è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Per furto aggravato (articolo 624 bis) è stato invece arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di Pisa: ieri mattina si è tenuta la direttissima in tribunale a Pisa. L’uomo, venuto in Italia dalla Guinea quando era ancora minorenne, ha svolto lavori regolari: abita a Piombino.

Il suo avvocato, Roberto Nocenti, ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato riaggiornato. Nel frattempo ha la misura del divieto di dimora in provincia di Pisa.

Una piaga quella dei furti sulle autovetture dei turisti, sia in centro a ridosso della zona Duomo, sia sul litorale. Lo stesso questore, Sebastiano Salvo l’ha definita una priorità per Pisa, visto che si tratta di un pessimo biglietto da visita. "Un tema da non banalizzare", ci aveva detto. "La Torre di Pisa è conosciuta in tutto il mondo e quello dei furti è un biglietto da visita non buono. Qui si gioca anche la capacità di risposta dell’Italia a determinati fenomeni. Speriamo di riuscire a frenare le statistiche che danno numeri importanti. A questo scopo ho fatto preparate un’analisi con dati geo-referenziati e i giorni e gli orari di maggiore incidenza per poi organizzare interventi mirati".

