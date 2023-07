Furti a Pisa: Smurata cassaforte e alla Coop via i soldi dalle casse

I padroni in vacanza, le case svaligiate. Ogni anno d’estate la storia si ripete. Due gli episodi che sono stati segnalati lunedì dai vicini in due quartieri diversi e periferici della città. I ladri sono stati al Cep e in via Delle Lenze. In quest’ultimo caso è stata smurata anche la cassaforte. Non si conosce ancora l’entità dei danni perché i proprietri dell’appartamento sono ancora fuori Pisa e non è stato possibile quantificarli. Entrambi i furti sono stati denunciati alle forze dell’ordine da parte dei vicini di casa che hanno notato movimenti e rumori strani.

I ladri sapevano che non c’era nessuno in quel momento nelle abitazioni? Avevano già fatto un primo sopralluogo per verificare? O si sono basati su altri indizi, come la posta? Si consiglia di farla ritirare da qualcuno di fiducia in nostra assenza per far vedere che in realtà siamo in zona. Difficile rispondere ma le tecniche si affonano sempre di più. La campagna di prevenzione viene ripetuta ogni anno. Un altro consiglio è quello di prendere tutti gli accorgimenti per rendere l’effrazione più difficile, come allarmi, porte blindate, finestre con le sbarre...

Inoltre nella notte fra lunedì e martedì è stata colpita anche la Coop di Arena Metato (San Giuliano Terme). Intorno alle 4 i ladri sono entrati portando via i soldi che erano nelle casse. Sono intervenuti i carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere. La notizia si è diffusa subito in paese. Si cercano anche testimoni anche se il colpo è stato portato avanti non a caso alle 4 di notte.

An. Cas.