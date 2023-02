Furibonda lite tra fidanzati Lui denunciato

Nella tarda serata di martedì 14 febbraio una pattuglia è stata inviata dalla Questura in via di Pratale, peri una furibonda lite tra fidanzati. Sul posto gli agenti hanno identificato una ragazza che riferiva di aver avuto una violenta discussione con il convivente, nel frattempo addormentatosi. All’una di notte un nuovo sos e gli agenti hanno trovato l’uomo completamente ubriaco che ha inveito e reagito contro di loro. Bloccato, trasportato in Questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.