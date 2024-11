Pisa, 1 novembre 2024 – Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 7 di questa mattina, 1 novembre, a Pisa. Un furgone, per cause in corso di accertamento, è andato a finire contro un albero. Quattro persone sono rimaste ferite lievemente e sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello con ambulanze ordinarie.