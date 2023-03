Fugge dopo l’incidente Due studenti travolti sulle strisce davanti scuola

di Saverio Bargagna

Partiamo dai dati certi: due studenti sono stati investiti a poca distanza l’uno dall’altro a pochi passi dall’ingresso del Liceo artistico Russoli di Cascina. L’uomo alla guida di una minicar, quindi, ha proseguito la propria corsa schiantandosi contro il cancello della scuola per poi fuggire senza prestare soccorso. In poco tempo, però, la polizia municipale lo ha rintracciato e così il responsabile dell’incidente adesso si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono questi i dati certi dell’incredibile "caso" che ieri ha scosso Cascina. I fatti sono avvenuti poco prima delle 12.30 lungo la Toscoromagnola. Il primo studente, che frequenta il Pesenti, stava attraversando sulle strisce quando si è visto piombare addosso la minicar. Il giovane non ha potuto evitare l’impatto e ha riportato danni ad una spalla, tanto da finire in ospedale. L’altra vittima, invece, si trovava davanti all’ingresso del Russoli ed è stato colpito prima che la macchina centrasse il cancello. In questo caso lo studente non avrebbe riportato significative ferite.

Ma è la dinamica ad essere poco chiara. Tutti i testimoni oculari concordano sul fatto che la minicar invece che rallentare di fronte al giovane sulle strisce abbia aumentato i giri della propria corsa. In molti, così, hanno pensato ad un gesto volontario. In realtà, non è facile capire quale pensiero abbia attraversato l’uomo alla guida e se il responsabile e abbia, o meno, ritenuto di potercela fare a ‘passare’ magari proprio aumentando la velocità. Comunque sia la madre del giovane al volante si è recata all’ospedale per chiedere scusa allo studente travolto e alla sua famiglia. A raccontarlo è stata la mamma del ferito: "A trovare mio figlio in ospedale – ha detto la donna intervenendo a Punto Radio Cascina – è venuta anche la madre del ragazzo che lo ha investito. Ha voluto sincerarsi di persona delle sue condizioni e, allo stesso tempo, ha voluto scusarsi per l’accaduto". La donna ha anche ringraziato le forze dell’ordine e il sindaco Betti: "per il pronto intervento e il lavoro svolto".

E proprio il sindaco Michelangelo Betti interviene sul caso: "A nome dell’amministrazione comunale – spiega – non posso che ringraziare la nostra Polizia Municipale e i Carabinieri per il pronto intervento e per l’attività che ha portato all’individuazione del pirata della strada". "Aspettiamo gli esiti delle indagini – conclude il sindaco –, esprimendo la vicinanza ai ragazzi vittime dell’incidente e alle loro famiglie".