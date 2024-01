Fugge dall’aereo passando dalla fusoliera

Momenti concitati ieri mattina all’aeroporto Galileo Galilei. Un marocchino di 34 anni, appena sbarcato all’aeroporto di Pisa da un volo proveniente da Casablanca ha tentato di sfuggire all’immediato rimpatrio perché non in regola con la documentazione per l’ingresso in Italia divincolandosi dai poliziotti che lo stavano reimbarcando su un altro volo e iniziando a correre fino a fondo pista dove ha scavalcato una recinzione – fra l’aeroporto civile e quello militare – prima di essere raggiunto e immobilizzato. Il fatto è accaduto ieri mattina e lo straniero si trova tuttora in custodia negli uffici della polizia di frontiera in attesa di essere scortato oggi in un altro aeroporto italiano per completare il suo respingimento e conseguente rimpatrio.

Il giovane non ha infatti superato i controlli alla frontiera e quando stava per essere imbarcato su un altro volo diretto in Marocco ha eluso la scorta di polizia fuggendo sotto la fusoliera dell’aeromobile rincorso dagli agenti che lo hanno raggiunto è bloccato pochi minuti più tardi. Il pilota del volo ha preferito e chiesto di non averlo di nuovo a bordo.

Una volta in ufficio sono state avviate le pratiche per la procedura di espulsione che, secondo quanto riferito dalla polizia di frontiera, saranno completate questo pomeriggio con il primo volo utile da un altro aeroporto del territorio nazionale.