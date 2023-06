Fugge col carrello pieno Presa e denunciata

Tenta la fuga col carrello pieno. La Squadra Volanti della Questura è intervenuta all’Esselunga per la segnalazione di una donna, di origine nomade, che aveva perpetrato un furto. La donna, identificata per una cittadina rumena 21enne con numerosi pregiudizi di polizia e conosciuta, aveva riempito il carrello con numerosi prodotti per poi -la ricostruzione - tentare di eludere la sicurezza alle casse e darsi alla fuga ma veniva fermata dal sorvegliante. I poliziotti l’hanno identificata, denunciata alla Procura per il reato di tentato furto aggravato, mentre il totale dei prodotti, per un ammontare superiore ai 100 euro, è stato restituito alla direzione del supermercato. Alle 2.30 una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in via Rodolfo Castinelli per la segnalazione di due uomini sospetti a bordo di uno scooter nei pressi do un esercizio commerciale. Giunti subito sul posto i poliziotti hanno rintracciato i due, che hanno abbozzato una fuga, due minori (17 e 15 anni) già noti. I poliziotti poco distante hanno anche rintracciato lo scooter segnalato con blocchetto di accensione forzato nelle adiacenze di un boschetto. I due minori sono stati denunciati.