Fugge agli agenti e lancia la droga

Lo spacciatore è riuscito a farla franca, ma soltanto per ora. Quando il soggetto ha visto arrivare, in via Cattaneo, gli agenti di polizia è scappato a tutta velocità. I poliziotti hanno cercato di prenderlo, ma non sono riusciti a raggiungerlo e l’uomo si ha fatto perdere le sue tracce. Tornando sul posto dove tutto ha avuto inizio però gli agenti hanno perlustrato attentamente la zona. Così hanno trovato 10 grammi di eroina contenuta in un sacchetto. Dall’analisi di questa sostanza stupefacente, si spera così di poter risalire all’identità dello spacciatore.