“Fuga di gas”, le elezioni politiche vanno in scena

Pisa, 27 aprile 2023 - Appuntamento con “Fuga di gas” (produzione Voci Sbagliate) venerdì 28 aprile alle 21.30 al Teatro Nuovo di Pisa. In scena le elezioni politiche con l’interpretazione di Wilma, Fabio Buonocore e Paolo Olita. Di fronte alla crisi energetica e al crescente lupismo tecnologico, la classe dirigente sarà in grado di proporre un programma adeguato e incisivo? "Italia in gamba" col progetto "Zerowaste" si prefigge in sei punti di risolvere tutti i problemi che affliggono il nostro paese su cui dominano le cicatrici di corruzione e mafia. Una bocchetta di speranza, una manopola di gas esilarante. Il pubblico è chiamato alle urne… Informazioni e prevendite: https://www.ciaotickets.com/biglietti/fuga-di-gas Botteghino del teatro: aperto martedì, mercoledì e giovedì 16-19 oppure a un’ora dallo spettacolo