Fridays for future, il ritorno Centinaia di giovani in corteo per il Pianeta

Visi colorati di verde, cartelli con slogan ironici e tanta energia. Impossibile confonderli, ieri mattina sono tornati in piazza, i ragazzi del Fridays for future, sulla scia del Global Climate Strike internazionale. A Pisa come in altre 55 città italiane, gli studenti hanno scioperato, sfilando in corteo sui lungarni. Partiti alle 9 da piazza Guerrazzi hanno raggiunto in tarda mattinata piazza XX Settembre, dove il corteo si è sciolto. "La nostra rabbia diventerà energia rinnovabile" è lo slogan lanciato quest’anno. "È il tema scelto a livello nazionale - spiega Marta Orlati, esponente dei Fridays for future Pisa -. La partita più importante, sappiamo, che si gioca sull’energia rinnovabile. Quest’anno, inoltre, abbiamo deciso di unire le forze con il gruppo di Non una di meno, perché il sistema che sfrutta e non rispetta il corpo della donna, così come lo fa con il pianeta è il medesimo". "Studenti avvelenati" ma anche "il futuro è 100% rinnovabile" si legge in alcuni dei cartelli. "C’è bisogno di smuovere ancora di più la coscienza delle persone – dice Orlati –. Il nostro scopo è cercare di attirare più sostegno possibile. Altri tipi di proteste, che creano uno scalpore paradossale, pensiamo abbiano un effetto negativo sull’opinione pubblica - è il riferimento alle azioni del gruppo Ultima Generazione, attivisti ambientalisti che protestano colpendo le opere d’arte nei musei -, ma ciononostante ne capiamo le motivazioni." Presente alla manifestazione anche il candidato sindaco Ciccio Auletta: "Abbiamo partecipato alla manifestazione convocata dal movimento Fridays for Future. I giovani tornano in piazza per ricordarci che la crisi climatica è tra noi e che la politica non sta dando le risposte necessarie ad affrontarla".

Enrico Mattia Del Punta