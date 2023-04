Frecce, pugnali e un’ascia Arsenale da ‘borderline’

La forza di un’idea. Accompagnata dalla determinazione di andare fino in fondo. Anche e soprattutto dopo la tragedia di venerdì scorso quando Gianluca Paul Seung, lo "sciamano", ha massacrato a sprangate Barbara Capovani fuori dal suo reparto al Santa Chiara. È così che lunedì pomeriggio la polizia di Pisa ha tolto "dalla piazza" un pericoloso arsenale nella disponibilità di un italiano di 25 anni senza fissa dimora. Un soggetto definito ‘borderline’. Fosse stata una partita di poker, avremmo detto che si andava a vedere le carte. Ma siccome non è poker ma realtà, qui l’intuito investigativo è stato decisivo. Il giovane, infatti, è stato intercettato in centro, qualche parola scambiata al volo da agenti esperti e quelle frasi di risposta che a molti sarebbero sembrate innocue, hanno invece acceso la lampadina nella testa dei poliziotti, che hanno voluto approfondire il contesto. E così è scattata la perquisizione in un alloggio di fortuna occupato dal ragazzo, dal quale è saltato fuori un autentico, e pericolosissimo, arsenale. Nella disponibilità del giovane c’erano infatti coltelli, una piccola ascia e un arco professionale, con numerose frecce. Il venticinquenne non ha saputo fornire giustificazioni per il possesso delle armi ed è stato denunciato, mentre tutto il materiale è stato sequestrato. Un intervento preventivo che ha risolto un potenziale problema. Il soggetto in questione, infatti, stando a quanto si è appreso in ambienti investigativi, dalle banche dati è risultato avere piccole precedenti per intemperanze e condotte al limite e saperlo in giro armato fino ai denti, con armi letali e clandestine, non era proprio il massimo. Per questo quelle poche parole pronunciate dal giovane hanno insospettito gli agenti che hanno voluto andare a fondo e la loro intuizione ha permesso di scoprire e immediatamente sequestrare il materiale pericoloso. Sulla provenienza delle armi sono tuttora in corto accertamenti investigativi, ma l’importante è averle sequestrate. Il venticinquenne deve rispondere del reato di porto abusivo, ma intanto è stato immediatamente messo in condizioni di non nuocere. Gli approfondimenti giudiziari permetteranno di contestualizzare meglio l’intera vicenda e, probabilmente, anche la sua posizione dal punto di vista giudiziario.

g.m