Fragilità e provocazione sul palco Il ciclone "Mayor Von Frinzius"

Uno spettacolo che nasce da una provocazione. Dopo più di 25 anni di attività la compagnia Mayor Von Frinzius lotta ancora contro il perbenismo e le critiche tentando di realizzare ogni anno uno spettacolo migliore di quello dell’anno precedente e portando in scena la disabilità senza infingimenti, buonismi e derive politically correct per rappresentare l’anima di una compagnia teatrale, probabilmente unica nel suo genere, e che nel tempo ha più volte stupito pubblico e critica di tutta Italia.

"Scaraventati" è il titolo dello spettacolo che sarà rappresentato martedì sera sul palco di Summer Knights, in piazza dei Cavalieri alle 21, grazie al sostegno di Fondazione Pisa e Fondazione Dopo di noi, presiedute rispettivamente da Stefano Del Corso e Francesco Barachini, con la regia di Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini, per una produzione Mayor Von Frinzius e Fondazione Teatro Goldoni di Livorno. "Ci è stato detto - spiega Giannini - che i nostri attori vengono incoscientemente scaraventati sul palco, e proprio da questa affermazione siamo partiti nella scrittura di un’opera che narra di fragilità e voglia di riscatto".

Lo show si sviluppa come una scaletta di un concerto pop, nella quale monologhi filosofici e coreografie vengono alternate a divertenti sketch cuciti su misura sulle abilità degli attori. "Il nostro - conclude Giannini - è un teatro senza barriere, in cui il teatro stesso annienta la distinzione tra soggetti normodotati e portatori di handicap, senza pietismo né rassegnazione: il teatro è arte, è cultura, e la Mayor Von Frinzius continua ad esistere per gridare forte il suo amore per quel palco di legno, portatore di infinite occasioni e splendide possibilità".