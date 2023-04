Fra paura e solidarietà Servizio di aiuto psicologico "Boom di richieste dai sanitari"

di Saverio Bargagna

L’idea che là fuori possa celarsi un pericolo accelera le pulsazioni del cuore e attiva i neuroni del cervello: "Occhio, controlla che non vi sia nessuno ad attenderti". Vogliamo chiamarla paura? Qualsiasi sia la definizione più opportuna, uno stato d’animo di diffusa ansia serpeggia fra i colleghi di Barbara Capovani all’ospedale Santa Chiara. "Fino a venerdì uscivo sereno da lavoro – racconta un camice bianco, protetto dall’anonimato – e adesso, prima di varcare quel portone, mi guardo intorno e attendo qualche istante. Ho paura? Non saprei, è una sensazione strana e terribile. Sicuramente siamo tutti troppo sconvolti e reagiamo al dolore in modo anche irrazionale". Perdere i punti di riferimento, considerare ciò che è sempre stato un posto sicuro con occhi nuovi. Il medico volge lo sguardo al selciato a pochi passi dall’ingresso del reparto: qui mazzi di fiori e peluche allestiscono un altare laddove Capovani è stata aggredita. Campeggia uno striscione con la foto del medico, il volto è chiuso in un cuore, poche parole: “Barbara. Il tuo Sdpc“. "Sono fatti che fanno perdere le certezze – continua –. Bisogna solo sperare che l’aggressore non si trasformi, per altre menti disturbate, in un eroe da imitare".

La denuncia che medici e infermieri lanciano ormai da giorni si traduce in ricerca di aiuto. "Confermo un cospicuo numero di chiamate – spiega Daniele Carbocci, segretario del Nursind di Pisa –al servizio di consulenza psicologica offerto dal NurSind. Già da tempo il nostro sportello è frequentato da personale che lavora nei reparti psichiatrici. Adesso, le richieste sono aumentate in modo esponenziale".

Intanto l’azienda Usl Toscana nord ovest invita "i dipendenti in servizio ad indossare un fiocchetto nero in occasione delle manifestazioni in ricordo della dottoressa Barbara Capovani, come segno tangibile di adesione agli eventi". "La famiglia – aggiunge ancora la Usl –, ha scelto di celebrare i funerali in forma strettamente privata. Sono comunque previsti due appuntamenti per il saluto pubblico: il primo fissato per domenica 30 aprile alle 16 nel Palazzo della Sapienza, giorno di lutto cittadino come proclamato dal Comune di Pisa, e l’altro mercoledì 3 maggio con una fiaccolata alle 20 in piazza Vittorio Emanuele II sempre a Pisa". "L’iniziativa del “fiocchetto nero” – aggiunge ancora l’azienda – viene incontro alle molte richieste pervenute dai colleghi di far sentire la propria vicinanza pur nell’impossibilità di lasciare il servizio riunendo così virtualmente i dipendenti impegnati su tutto il territorio aziendale nel ricordo della cara Barbara".

Associazione chirurghi. Si moltiplicano anche gli attestati di solidarietà e vicinanza alla famiglia Capovani. L’associazione Chirurghi Ospedalieri Pisani "per conto degli oltre 450 chirurghi generali della nostra Regione – scrive Sandro Giannessi, coordinatore ACOI Toscana – , voglio anch’io esprimere tutta la mia solidarietà e quella di tutti i Chirurghi Ospedalieri Italiani ai familiari della dottoressa Barbara Cordovani, vittima della brutale aggressione avvenuta alla fine del proprio turno lavorativo da parte di un paziente psichiatrico". "Quella consumata a Pisa – conclude Giannessi – è stata l’ennesima aggressione contro gli operatori sanitari che mentre cercano di salvare vite, subiscono quotidianamente aggressioni anche violentissime. Siamo ormai arrivati al paradosso".