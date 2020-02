Pisa, raid contro specchietti delle auto: brutto lunedì per i proprietari / FOTO

Un brutto lunedì per i proprietari di alcune auto in lungarno Gambacorti a Pisa. Qualcuno ha distrutto gli specchietti retrovisori. E' accaduto verosimilmente nella notte tra sabato e domenica. Si è trattato di puri vandalismi, non ci sono stati vetri rotti per rubare nelle auto. Tutto per il puro assurdo divertimento di distruggere. Il caso è stato segnalato, con foto, in un post su Facebook dall'imprenditore Luca Pisani, politico e coordinatore su Pisa per +Europa.