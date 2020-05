Litorale pisano, la protesta dei balneari: "Dateci certezze sulla riapertura" / FOTO

Maxi protesta dei balneari del litorale pisano. E' accaduto a Tirrenia. Gli operatori si sono trovati con il sindaco di Pisa Conti e insieme hanno messo in atto la loro protesta, con cartelli e slogan. "Chiediamo certezze sulla riapertura e sui metodi di sanificazione - dicono - Al momento non ci sono ancora regole precise ma la stagione non aspetta".