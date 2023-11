Operazione Fossabanda. La Sant’Anna compra per 3,5 milioni di euro: "Soldi che restano a Pisa"

Pisa, 12 novembre 2023 – Santa Croce in Fossabanda sarà acquistato dalla Scuola Superiore Sant’Anna. Quello che finora era solo un obiettivo oggi è realtà dopo la pubblicazione del bando ministeriale per l’edilizia universitaria dal quale risulta che l’istituzione accademica pisana è tra quelle maggiormente premiate con un punteggio molto alto e un finanziamento complessivo di quasi 5,5 milioni euro, che coprirà interamente il fabbisogno economico per l’acquisto del bene dal Comune (circa 3,5 milioni di euro) e quasi la metà dei costi di ristrutturazione grazie anche ai finanziamenti privati di 400 mila euro della Fondazione Pisa (per il restauro architettonico) e di 100 mila euro della Saint Gobain che finanzierà anche una cifra equivalente fornendo materiali.

«Sono molto soddisfatta - afferma la rettrice Sabina Nuti - perché è stato apprezzato il nostro progetto, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, e perché questi milioni restano a Pisa e saranno reinvestiti dal Comune al servizio della collettività". Insomma, un’operazione chiusa come meglio non si poteva anche perché a scorrere la graduatoria ministeriale quello della Sant’Anna è il terzo miglior progetto tra i 118 finanziati: complessivamente il ministero dell’università ha assegnato alla Scuola 5.482.198 euro e in Toscana è il finanziamento più alto tra gli oltre 19 milioni di euro assegnati. Altri 2 milioni finiranno invece nelle casse della Normale.

«La nostra progettualità a giudicare dal punteggio ottenuto - osserva Nuti - è stata certamente apprezzata, sia negli aspetti, estremamente importanti, del recupero immobiliare senza consumo di nuovo suolo, sia perché abbiamo ottenuto cofinanziamenti da parte privata che hanno reso ancora più convincente il nostro lavoro. A primavera l’immobile ci sarà consegnato completamente riqualificato e adeguato alle nuove esigenze funzionali e sarà in grado di ospitare circa 70 posti letto distribuiti tra gli allievi ordinari e Phd, disponibili da settembre. L’edificio resterà anche aperto alla fruizione pubblica, oltre a essere dotato di nuove aule e un giardino di pregio".

Pochi mesi, dunque, e Pisa avrà un nuovo studentato, in attesa di quello privato che si realizzerà nell’ex caserma Artale. "C’è bisogno di strutture di questo genere anche private - conclude Nuti - perché consentono a una città universitaria come la nostra di restare appetibile non solo sul piano dell’offerta formativa ma anche della ricettività studentesca, soprattutto degli studenti provenienti dall’estero che restano in città per soggiorni sostanzialmente limitati nel tempo". Intanto a gennaio sarà completato il restauro di Palazzo Boyl in via Santa Cecilia: ospiterà laboratori di ricerca, aule didattiche e uffici amministrativi della Sant’Anna, liberando ulteriori spazi per la didattica nella sede centrale di piazza Martiri della libertà.