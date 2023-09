"Fossabanda, campus pronto a primavera. Così aumentiamo i posti per gli studenti"

Un gioiello restituito alla collettività. E’ Santa Croce in Fossabanda, l’edificio nel quale, dal prossimo anno accademico, sarà ospitato un nuovo collegio della Scuola Superiore Sant’Anna con circa 70 posti letto, distribuiti tra gli allievi ordinari e i ricercatori e Phd invitati dall’istituzione accademica pisana a studiare qui da noi. "I lavori stanno procedendo - spiega la rettrice Sabina Nuti, nel corso di un sopralluogo effettuato all’interno dell’ex albergo comunale insieme a La Nazione - ed entro la prossima primavera saranno conclusi. Dal mese di settembre, questo gioiello ammalorato dal disuso (la struttura è in abbandono dal 2010, ndr) entrerà in funzione nella sua nuova veste di campus universitario, grazie all’intesa con il Comune che ci ha concesso l’immobile in comodato gratuito per 28 anni, in cambio del completo restauro e riqualificazione, anche funzionale, della struttura per una spesa complessiva intorno ai 4,5 milioni di euro". Il piano terra, oltre ad alcune camere, ospiterà aree comuni e aule destinate all’attività seminariale della scuola. In una pertinenza esterna saranno ricoverati, in un edificio costruito ad hoc, tutti gli impianti. Al piano superiore, nel loggiato affrescato e riportato all’antico splendore, troveranno posto le circa 50 camere, per lo più singole con bagno, che daranno vita al collegio. Il progetto è stato sostenuto, nelle fasi di progettazione iniziale, dalla Fondazione Il Talento all’Opera, che continuerà a impegnarsi per l’allestimento.

"Il nostro progetto - sottolinea Nuti - si è imposto a livello internazionale tra quelli valutati positivamente dalla Fondazione Saint Gobain per ottenere un finanziamento. Saint Gobain Italia ha donato parte dei materiali che ci permetteranno di realizzare all’interno del corridoio le vetrate progettate coniugando risparmio energetico e valore storico-architettonico del colonnato. L’intervento di restauro ha ottenuto anche un contributo di 400 mila euro da Fondazione Pisa che ha riconosciuto il valore storico dell’intervento". La riqualificazione e rifunzionalizzazione di Santa Croce in Fossabanda va nella direzione del consolidamento della Scuola Sant’Anna nel contesto locale e nazionale: "Questo edificio, con il suo giardino interno - sottolinea la rettrice - ricorda molto la nostra sede storica in piazza Martiri della Libertà. Pur essendo vicino alle sedi universitarie dei nostri allievi (penso ad agraria, a economia, ma anche a medicina), si trova a ridosso del centro storico e mantiene inalterato il senso di comunità che vogliamo continuare a offrire ai nostri studenti meritevoli. Si interviene nel solco di nuovi criteri di rigenerazione urbana utili anche a restituire la fruibilità di certi beni da parte della collettività. Perché Fossabanda, così come la nostra sede storica, sarà aperta alle visite dei cittadini che potranno godere dei suoi ambienti esterni e spazi verdi". Ma l’entrata in funzione del campus servirà soprattutto ad aumentare la quota di posti per gli allievi ordinari. Infatti, Santa Croce, insieme all’acquisto dei Relais dei Fiori e Relais dell’orologio, trasformati in altrettanti studentati, amplierà la platea dei posti disponibili in collegio. "E’ stata una scelta strategica - conclude Nuti - che consolida la capacità di risposta rispetto alla domanda di posti che abbiamo ogni anno (il 30% degli idonei non può essere ammesso per carenza di posti) e che ci rende più attrattivi. L’aumento dei posti risponde alla missione di mobilità sociale che caratterizza da sempre il nostro operato, offrendo pari opportunità anche agli studenti che provengono da contesti familiari più fragili dal punto di vista economico e sociale".