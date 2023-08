Forza Italia: la Bonsangue vicecoordinatore regionale

Il processo di rinnovamento di Forza Italia passa anche dalle cariche locali. Ieri mattina, al caffè dei Cavalieri, sono state, infatti, presentate le nuove deleghe per Raffaella Bonsangue, ex vicesindaco nonché consigliere comunale, che da oggi sarà vicecoordinatore regionale con delega agli enti locali del partito fondato da Berlusconi e per Lorenzo Paladini che prende il posto di Bonsangue, nel ruolo di commissario provinciale di Forza Italia. "La dinamicità del nostro partito è profonda e convinta, proseguiamo a livello locale e nazionale in una riorganizzazione del partito, dopo la scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi – sottolinea Bonsangue -. Faremo, come sempre, della nostra coerenza il nostro punto di forza. L’orizzonte temporale delle nuove sfide è sempre più vicino – continua la nuova vicecoordinatrice regionale -. Forse è arrivato il momento di quel cambiamento per diventare, come partito, qualcosa di più sistematico capace di portarci a vincere le prossime elezioni amministrative e perché no, anche la presidenza della regione Toscana". Alla presentazione delle nuove cariche anche Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia che ha ricordato la tabella di marcia messa in moto dal partito per il suo processo di innovamento che culminerà con il congresso di fine febbraio e ha ringraziato i due politici investiti delle nuove cariche: "Raffaella Bonsague continuerà a impegnarsi sul territorio, in tutta la Toscana, nel suo nuovo ruolo dove curerà il rapporto tra partito ed eletti, mentre per Paladini è atteso un grande compito volto ad aprire ancora di più il partito alla società civile" ha commentato Stella. A prendere le veci di Bonsangue nel ruolo di commissario provinciale dunque sarà Lorenzo paladini: "Dobbiamo rimarcare i valori del partito che ha un’origine liberali, ma anche riformista – ha commentato il nuovo commissario provinciale a margine della conferenza stampa -. Se vogliamo recuperare consenso lo dobbiamo fare senza paura su questi ideali e principi con lealtà e coerenza nei confronti degli alleati nazionali e europei, ma senza esserne subalterni". È proprio in vista delle prossime amministrative (27 comuni al voto nel 2024 in provincia di Pisa) che Paladini lancia la sfida: "Partirò in un tour per tutta la provincia per creare gruppi a livello locale sempre più coesi ed avviare interlocuzioni con i militanti iscritti".

Enrico Mattia Del Punta