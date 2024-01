Forti raffiche scuotono Marina. Apprensione ma niente danni. E l’allerta gialla prosegue

Prosegue l’allerta meteo di codice giallo anche nella giornata odierna. L’allerta continua, dunque, con il rischio di mareggiate e venti sul litorale toscano. Si prevedono possibili onde fino a 4 metri e forti raffiche di Libeccio fino a circa 80 km/h. Ieri, la giornata è trascorsa senza eccessivi disagi. Nonostante l’altezza delle onde, non si sono verificate situazioni di pericolo significative. Nella zona più prossima al porto, all’altezza del faro, l’acqua marina si è, come consuetudine, riversata sulla strada. Tuttavia, i New Jersey posizionati dal Porto per proteggere le abitazioni hanno svolto efficacemente il loro compito, limitando in parte l’ingresso del mare e impedendo all’acqua di defluire abbondantemente in direzione delle attività commerciali e delle abitazioni.

Anche la parte della diga, denominata scogliera 2, dove sono stati completati parzialmente i lavori di somma urgenza all’interno della cella 1, sembra aver resistito bene all’impatto del mare mosso. Va notato, tuttavia, che la mareggiata di ieri è stata di lieve intensità. I lavori conclusi, che hanno comportato il posizionamento di 2500 tonnellate di nuovi massi, riguardano esclusivamente una porzione della diga, situata di fronte al Bar Pirata. Il resto dei lavori era stato sospeso il 20 dicembre scorso a causa di una necessaria e annunciata revisione obbligatoria della motonave, attualmente ancora ormeggiata nel porto di Napoli. I lavori, voluti dalla Regione Toscana, prevedono un rafforzamento delle aperture create dalle precedenti mareggiate nel sistema di difesa idraulico di Marina. Oggi, come anche ieri, la speranza è che l’allerta si dissolva rapidamente senza causare danni, permettendo ai residenti di tirare un sospiro di sollievo.

Enrico Mattia Del Punta