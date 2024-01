Forte vento su San Frediano. Volano i pannelli in strada. La via rimane chiusa per ore

Un dissesto statico che ha preoccupato i residenti di San Frediano ma che alla fine non ha creato danni né alle cose né alle persone. Venerdì sera (nella foto di Sandro Banchellini), intorno alle 19, per il forte vento alcuni pannelli di un palazzo in ristrutturazione si sono staccati e sono finiti in strada sulla Toscoromagnola.

Sono così stati chiamati i vigili del fuoco per gestire l’intervento che sono rimasti sul posto a lungo. A causa delle forti raffiche, infatti, la copertura in rifacimento di un edificio in ristrutturazione si è distaccata. Molti pannelli in polistirene sono caduti nella strada sottostante senza proccare danni per fortuna. La viabilità è stata interrotta per permettere la messa in sicurezza dei luoghi fino alla notte. Sul posto, anche la Radiomobile dei carabinieri.

"In corso allerta gialla per vento forte sulla Toscana fino alla mezzanotte di oggi. Raffiche sulla costa fino a 100km/h, 85km/h ad Artimino (PO) e Stia (AR), 75km/h a Pontremoli (MS), 70km/h a Firenze", si legge sui social del presidente Giani.

"Alcuni interventi per alberi caduti e danni causati dal forte vento nelle province di Firenze e Pisa. Dalla sera progressiva tendenza ad attenuazione dei venti". Sonon le parole sul suo profilo Facebook del governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani.