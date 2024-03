Formazione, stage e tirocini . Accordo con gli Industriali

Scuola Superiore Sant’Anna e Unione Industriale Pisana hanno rinnovato la convenzione su formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, stage e tirocini per gli allievi per promuovere un rapporto ancora più stretto tra il mondo accademico e imprenditoriale. Secondo il presidente degli industriali Madonna, si rinnova "un rapporto strategico, quello tra industria e ricerca, che trova compimento nella condivisione di esperienze e progetti, con il comune obiettivo di contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse". "Per noi la collaborazione con le aziende del territorio - commenta la rettrice Sabina Nuti - è vitale. Solo grazie alla sinergia tra la ricerca applicata e le competenze e le prospettive delle imprese vicine alla Scuola Sant’Anna è possibile fare la differenza per lo sviluppo".