Formazione professionale più inclusiva col progetto Stit

Il mondo della formazione professionale diventa più inclusivo con il progetto STIT coordinato dalla cooperativa pisana Aforisma con finanziamenti europei e partner internazionali: oltre alle italiane QZR srl e Flipnet hanno partecipato la spagnola Fundación Docete Omnes e la rumena Bexley C-Level IT. Grazie a una serie di incontrii sono state elaborate due piattaforme gratuite innovative a disposizione di tutti per la didattica inclusiva, per supportare il personale docente che lavora con studenti con bisogni educativi speciali e/o disabilità. La prima è un corso online multilingue composto da webinar che includono momenti interattivi e riflessioni utili. La seconda è il “Toolkit STIT“, una piattaforma digitale grazie alla quale gli insegnanti potranno creare le lezioni utilizzando e combinando varie soluzioni. Un ruolo importante viene giocato dalla didattica capovolta, nuovo approccio che si sta diffondendo sempre di più per trasformare la classe in un ambiente in cui professori e studenti possono interagire in modo coinvolgente.

"L’idea è sfruttare le potenzialità del mondo digitale, offrendo strumenti innovativi e modelli collaborativi - spiega la presidente della cooperativa Aforisma Grazia Ambrosino - per valorizzare insegnanti edi alunni, anche grazie all’esperienza sviluppata negli anni con i molti corsi che organizziamo". Domani allee 15.30 alla Biblioteca dell’ex Convento dei Cappuccini in via dei Cappuccini 2B a Pisa la presentazione rivolta ai docenti e a tutti gli interessati. La partecipazione è libera, prenotazione alla mail [email protected] (Sara Porta).