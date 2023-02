Formazione, bonus, fisco, energia Confcommercio Pisa avvia il confronto con Bonaccini

La Confcommercio di Pisa, attraverso il presidente Stefano Maestri Accesi e il direttore Federico Pieragnoli ha raccolto l’invito di Mario Iannella, coordinatore provinciale della mozione Bonaccini, per avanzare alcune proposte al presidente dell’Emilia Romagna che si candida a diventare segretario nazionale del Pd. "Gli abbiamo segnalato - ha spiegato Maestri Accesi - le preoccupazioni del mondo che rappresentiamo: commercio, turismo e servizi e in particolare abbiamo sottolineato l’importanza strategica della formazione per ridurre il sempre più ampio divario tra domanda e offerta di lavoro".

Secondo Federico Pieragnoli, "l’ultimo provvedimento sul Superbonus 110% rischia di decapitare un settore vitale della nostra economia, ma siamo molto critici anche sul modo in cui i governi hanno gestito i rincari energetici: chi ha generato utili se li è visti polverizzare dall’incremento dei costi e chi era in difficoltà si è trovato costretto a chiudere o a indebitarsi ulteriormente: non è stato fatto nulla in un momento in cui c’è bisogno di sostenere le imprese con tutti gli strumenti a disposizione, la crescita è possibile ma la politica deve ascoltarci di più". Bonaccini, ha concluso Confcommercio, ha risposto dicendosi "assolutamente disponibile a proseguire il confronto sui temi locali e nazionali" ribadendo la sua "assoluta contrarietà alla cessazione del Bonus110%" e la convinzione che "oltre ad affrontare rapidamente il tema dei rincari energetici, servano interventi urgenti per ridurre il costo del lavoro e stimolare la crescita delle imprese, condizione essenziale per creare nuova occupazione".