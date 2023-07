Fondi Pnrr Accordo con la Finanza

In prima linea nella tutela delle risorse finanziarie del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Cascina ha siglato un protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza come primo ente della provincia di Pisa: le firme da parte del sindaco di Cascina Michelangelo Betti e del generale Massimo Benassi, comandante provinciale della Guardia di Finanza sono state al centro di un incontro giovedì scorso in Comune. "Questa firma serve a rendere più efficiente l’attività dell’amministrazione sul Pnrr – ha detto il sindaco Betti- il nostro ente ha ricevuto oltre 20 milioni di finanziamento e superiamo i 30 con quelli di altri soggetti che avranno ricadute dirette sul territorio". Le tempistiche di realizzazione dei progetti del Pnrr, sono oggetto di un dibattito nazionale, e impegnano le amministrazioni locali con scadenze che non consentono deroghe, diventa importante dunque, la collaborazione con le fiamme gialle. "Questo protocollo fa parte di una serie di iniziative che abbiamo lanciato con diversi Comuni ed enti, soprattutto quelli dove impatta maggiormente il Pnrr – ha sottolineato il generale Benassi – un Piano che ha una grande rilevanza a livello nazionale e locale, dando la possibilità di investire cifre importanti per realizzare cose concrete e utili sul territorio. La priorità a tutti i livelli è che vengano rispettate le tempistiche previste dal piano e la guardia di finanza si affianca alle amministrazioni per cercare di essere un organo non solo di controllo ma soprattutto per favorire un dialogo tra i vari enti per riuscire a rispettare le scadenze". Alla firma era presente anche il segretario generale del comune di Cascina, Marco Petri.

Alessandra Alderigi