Fondazione Teatro di Pisa presenta il cartellone 2023-2024, Lirica, Prosa, Danza, Family and Kids

La tradizione d’inizio estate si ripete come ogni anno. Con largo anticipo rispetto alla ripresa della stagione teatrale (che inaugurerà venerdì 27 ottobre con la Prima del Barbiere di Siviglia), domani, martedì 4 luglio, alle 18.30 nel Foyer, la Fondazione Teatro di Pisa presenta al pubblico il cartellone delle Stagioni 2023-2024: Lirica, Prosa, Danza, Family and Kids. Dopo l’introduzione della presidente della Fondazione Teatro di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni e i saluti istituzionali da parte dei rappresentanti del Comune e della Fondazione Pisa, il direttore artistico Cristian Carrara illustrerà al pubblico e alla stampa produzioni e spettacoli che il Verdi propone da ottobre 2023 fino a maggio 2024. Interverrà anche la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo Cristina Scaletti. Come sempre, la presentazione è aperta al pubblico e con ingresso libero. Al termine la Fondazione Teatro di Pisa offrirà un aperitivo ai partecipanti.