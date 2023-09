Folle violenza per strada Raffica di botte e bastonate Indagini e prime denunce

di Carlo Baroni

CASCINA

L’allarme è scattato a tarda sera a Cascina. E’ la segnalazione di una lite in strada violenta. Volano a raffica calci e pugni. Ma c’è anche un bastone. Le chiamate dei cittadini che vedono la scena allertano i carabinieri della stazione – che fa parte della compagnia di Pontedera – e le pattuglie si precipitano immediatamente sul posto. Intanto, però, i soggetti si erano già dileguati e dati alla fuga. Ma, almeno alcuni di loro, proprio per le conseguenze della rissa, hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Scattano le indagini dei militari dell’Arma e identificano i primi protagonisti – tutti di nazionalità italiana – sui quali è in corso di definizione la denuncia all’autorità giudiziaria. I carabinieri sono partiti dal pronto soccorso per capire se si erano presentate persone ferite: una pista che ha dato subito dei risultati poi da qui sono arrivati ai primi coinvolti nella vicenda.

Al vaglio dei carabinieri, infatti, c’è l’intera ricostruzione di quanto accaduto, la sequenza dei fatti e il numero dei soggetti coinvolti che è determinante per far scattare la denuncia per rissa. Da quando abbiamo appreso sono in corso proprio in queste ore approfondimenti anche su quanto repertato dagli inquirenti una volta allertati: è stata sequestrata una mazza e dei caschi che sono stati trovati durante il sopralluogo in prossimità del punto sindacato dai cittadini come quello della rissa.

Inoltre sono state anche individuate anche tracce e scie di sangue. Infatti i soggetti rimasti feriti – pur non essendo nessuno di loro in pericolo di vita da quanto è emerso – hanno riportato ferite per le quali è stata ritenuta necessaria dai sanitari una convalescenza di diversi giorni. Questo, quindi, a dimostrazione ulteriore, che non si sarebbe trattato di una semplice scazzottata con qualche livido. Ma di un fatto di particolare violenza. Tutto il caso è sotto la lente per definire i contorni e le eventuali responsabilità.

Tutti gli elementi raccolti dagli inquirenti potranno contribuire a delineare il quadro della vicenda e e all’identificazione di tutti i coinvolti: non è ancora chiaro se si sia trattato di tre o più persone che, ad un certo punto, hanno dato il via allo scontro in un crescendo che ha destato allarme e sconcerto tra i testimoni oculari.